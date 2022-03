In einer Gründungssitzung von Kunst- und Kulturinteressierten des Dorfes wurde ein neuer gemeinnütziger Verein in Willebadessen-Helmern aus der Taufe gehoben.

Der Name „Helmern – Dorf mit Kunst und Kultur“ ist zugleich auch Programm des Vereins und soll einen neuen Akzent in der Dorfgemeinschaft setzen. Dieser Aspekt der Dorfentwicklung ist dabei eine Fortführung und Weiterentwicklung der Arbeit verschiedener Helmerner Vereine und Gruppierungen der vergangenen Jahre.

Begonnen hatte alles mit einer Kunstausstellung im Jahr 2008 mit Werken des heimischen Künstlers Raphael Strauch im Dorf. Das damalige große Interesse hat die Verantwortlichen vor Ort beflügelt, das Thema „Dorf mit Kunst“ weiter zu entwickeln.

So schmücken heute bereits mehrere Kunstobjekte und Denkmäler den kleinen 160 Seelen-Ort, und in der Halle befindet sich eine Dauerausstellung von Bildern der Heimatmalerin Aloysia (Wisa) Gräfin von Westphalen zu Fürstenberg. Viele Bürger des Ortes haben den Gedanken aufgenommen und auch eigene Kunstwerke in die Vorgärten gestellt und an die Häuser angebracht.

Der neue Verein bündelt diese Aktivitäten und will mit neuen Ideen die sich daraus ergebenden Chancen nutzen. Weiterhin soll auch die Unterstützung aus öffentlichen Förderprogrammen geprüft werden. „Wir wollen unseren Ort Helmern noch lebens- und liebenswerter gestalten und die bestehenden Vereine in dem Bemühen um das kulturelle Dorfleben weiter unterstützen“, so der frisch gewählte Vorsitzende des Vereins, Matthias Gockeln.

Der Vorstand Foto: Dem neuen Vorstand gehören an:

Matthias Gockeln (1.Vorsitzender), Werner Überdick (stellvertretender Vorsitzender), Thomas Glinz (Schatzmeister), Raphael Strauch (Beisitzer), Raban Graf von Westphalen (Beisitzer) und Gerlinde Gräfin von Westphalen (Beisitzerin). ...

Neben einer Erweiterung der Ausstellung heimischer Künstler im Treffpunkt „Alte Schule“ plant man aktuell eine Lesung von Gerlinde Gräfin von Westphalen zum Thema „Eine Frau aus Helmern – Äbtissin Benedicta von Spiegel, Widerstandskämpferin im Dritten Reich“ für den Herbst 2022. Interessenten für die Mitarbeit im Verein und Sponsoren für das Thema „Kunst und Kultur“ können sich gern beim Vorstand des neuen Vereins melden.