Löschzug Peckelsheim wählt neuen Chef

Nach drei Jahren Corona-Zwangspause hat sich der Löschzug Peckelsheim am Samstag, 25. Februar, wieder zu einer Jahreshauptversammlung getroffen. Jochen Behler hat das Amt des Löschzugführers an diesem Abend abgegeben.

Bevor es um die Wahl seines Nachfolgers ging, begrüßte Löschzugführer Jochen Behler neben den aktiven Feuerwehrkameraden, der Alters- und Ehrenabteilung sowie der Jugendfeuerwehr noch einige Ehrengäste wie etwa Bürgermeister Norbert Hofnagel und Ortsbürgermeister Norbert Stiene-Nymphius.

Neben den üblichen Tagesordnungspunkten wie Jahres- und Kassenbericht von Löschzug und Jugendfeuerwehr wurde auch von den Einsätzen der vergangenen Jahre berichtet. 2020 rückte der Löschzug Peckelsheim zu zwölf Einsätzen aus, 2021 wurden die Helfer zu 17 Einsätzen gerufen, im Jahr 2022 gab es 41 Einsätze.

Bei weiteren Tätigkeiten wie beispielsweise den Absicherungen der Umzüge auf Karneval und Schützenfest, Fortbildungen und auch Übungsabenden wurden weitere zahlreiche ehrenamtliche Stunden Arbeit geleistet.

Bürgermeister Norbert Hofnagel dankte den Einsatzkräften für ihr Engagement. Thomas Schlitt, Leiter der Willebadessener Feuerwehr, blickte besonders auf die zahlreich erschienenen Mitglieder der Jugendfeuerwehr: „Gerade nach Corona ist es nicht selbstverständlich, dass so viele Mitglieder weiterhin Interesse an der Jugendfeuerwehr zeigen.“

Thomas Schlitt berichtete von der eingerichteten Kleiderkammer für die Gesamtwehr sowie über die Beschaffung von Lichtmasten für alle Einheiten der Willebadessener Wehr. Außerdem ging er auf den neuen Brandschutzbedarfsplan für die nächsten fünf Jahre ein.

Die geehrten Mitglieder der Jugendfeuerwehr mit den Führungskräften (von links): Bürgermeister Norbert Hofnagel, Jugendwart Wolfgang Janzen, stellvertretender Jugendwart Marco Janzen, die Jugendfeuerwehrleute, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Jochen Behler, stellvertretender Jugendwart Dieter Wecker und der Leiter der Feuerwehr Thomas Schlitt. Foto: Feuerwehr Peckelsheim

Auszeichnungen für die Jugendfeuerwehr

Im Laufe der Versammlung gab es zahlreiche Auszeichnungen für die Peckelsheimer Jugendfeuerwehr.

Die Jugendflamme Stufe 1 erhielten Jonas-Kleinschmidt-Michels, Ben Sake, Henner Kenter, Lennard Poll, Darius Behler, Marian Huber, Wilhelm Diekmann, Moritz Hennemann und Finn Boblest.

Die Jugendflamme Stufe 2 bekamen Jonas Wiederkehr, Pia Behler, Tizian Behler, Finn Boblest, Luis Brockmann, Wilhelm Diekmann, Manuel Drephal, Moritz Hennemann, Laurens Kenter, Max Michels, Simon Mundus und Nico Rebmann.

Fitness-Abzeichen verliehen

Das Deutsche-Feuerwehr-Fitness-Abzeichen in Bronze erhielten Daniel Dierkes, Jonas Wiederkehr und Moritz Hennemann.

In Silber wurde es Manuel Drephal, Wilhelm Diekmann, Tizian Behler, Pia Behler, Max Michels, Simon Mundus, Marian Huber und Laurens Kenter überreicht.

In Gold bekamen das Deutsche-Feuerwehr-Fitness-Abzeichen Nico Rebmann und Finn Boblest.

Urkunden für das Sportabzeichen

Teilnahmeurkunden für das Sportabzeichen vom Kreisfeuerwehrverband Höxter erhielten Pia Behler, Tizian Behler, Luis Brockmann, Manuel Drephal und Finn Boblest.

Das Abzeichen in Bronze ging an Nico Rebmann, Moritz Hennemann, Daniel Dierkes, Wilhelm Diekmann, Jonas Wiederkehr, Marian Huber, Laurens Kenter, Max Michels und Simon Mundus.

Nachdem der bisherige Peckelsheimer Löschzugführer Jochen Behler seit etwa zwei Jahren auch das Amt als stellvertretender Leiter der Feuerwehr Willebadessen bekleidet, stellte er sein Amt im Löschzug zur Verfügung.

Matthias Müller ist der neue Löschzugführer

Feuerwehrleiter Thomas Schlitt bedankte sich bei Jochen Behler für die geleistete Arbeit in Peckelsheim. Als neuer Löschzugführer wurde der bisherige Stellvertreter Brandinspektor Matthias Müller ernannt.

Seine Vertreter sind Brandmeister Marco Billau sowie Hauptfeuerwehrmann Jan Hagemeyer.

Mitglieder wählen neuen Vorstand

Nach Ablauf von drei Jahren musste auch der restliche Vorstand neu gewählt werden. Nach etwa 40 Jahren Tätigkeit als Schriftführer stellte sich Ulrich Jakob nicht mehr zur Wahl. Das Amt wird künftig von seinem Sohn Marius Jakob übernommen. Stellvertretender Schriftführer ist nun Jochen Behler. Kassenwart bleibt Thomas Kleinschmidt, weiterhin vertreten von Johannes Legge. Als Gerätewart wurde Marco Billau bestätigt. Neu im Amt ist sein Vertreter Niklas Striewe. Dieter Wecker bleibt Atemschutzgerätewart. Jugendwart Wolfgang Janzen sowie seine Stellvertreter Marco Janzen und Dieter Wecker führen ihre Ämter fort. Standartenträger sind Luis Soethe, Justus Weiffen, Phillip Stamm, Maximilian Krelaus und Ricarda Rüsing.

Auszeichnungen und Beförderungen

Da drei Jahre lang keine Versammlung stattfinden konnte, mussten rückwirkend sehr viele Auszeichnungen verliehen und Beförderungen ausgesprochen werden.

Am Truppmann-Lehrgang „F I“ und somit der Grundausbildung der Feuerwehr haben Anna Krelaus, Niclas Petker, Jonas Baacke und Henri Dewenter teilgenommen.

Erfolgreich beim Funk- und Kartenkundelehrgang waren Anna Krelaus und Christin Scherf.

Den Maschinisten-Lehrgang haben Jonas Baacke und Niclas Petker absolviert.

Beim Atemschutzlehrgang waren Luis Soethe, Jan Baacke, Ricarda Rüsing und Justus Weiffen dabei.

Den Lehrgang „F II“, den Truppführerlehrgang, sowie das ABC-Grundmodul hat Phillip Stamm erfolgreich absolviert.

Beim „F III“-Vorbereitungslehrgang war Niklas Striewe. Den eigentlichen „F III“ (Gruppenführer) hat Niklas Striewe ebenfalls absolviert sowie auch Marco Billau.

Am Zugführer-Lehrgang „F IV“ hat Matthias Müller erfolgreich teilgenommen. Jochen Behler hat die Lehrgänge „F V“ (Verbandsführer) und „F VI“ (Leiter einer Feuerwehr) absolviert.

Durch die bestandenen Lehrgänge standen auch viele Beförderungen an. Zum Feuerwehrmann beziehungsweise zur Feuerwehrfrau befördert wurden Anna Krelaus, Niclas Petker, Jonas Baacke und Henri Dewenter.

Zum Hauptfeuerwehrmann beziehungsweise Hauptfeuerwehrfrau befördert wurden Jan Baacke, Erwin Bauer, Heike Bohnenkamp, Niklas Genau, Niclas Goette, Jan Hagemeyer, Marcus Hagemeyer, Simone Hartinger, Maximilian Krelaus, Michael Mähnert, Ricarda Rüsing, Christopher Schäfers, Christin Scherf, Yves Scherf, Luis Soethe, Thorsten Thomas, Christof Stiene, Justus Weiffen und Henrik Stiene.

Zum Unterbrandmeister wurden Thomas Kleinschmidt, Johannes Legge und Phillip Stamm befördert.

Marco Billau wurde Brandmeister, Niklas Striewe Oberbrandmeister, Matthias Müller Brandinspektor und Jochen Behler Stadtbrandinspektor.

Leistungswettkämpfe im Jahr 2022

Der Löschzug Peckelsheim selbst wurde geehrt für die erfolgreiche Teilnahme mit drei Gruppen an den Leistungswettkämpfen der Feuerwehr im Kreis Höxter im Jahr 2022. Aus Dank für die Organisation wurde diese Urkunde Gerhard Stamm überreicht.

Für ihre Teilnahme wurden auch einzelne Feuerwehrleute geehrt. Für die erste Teilnahme erhielten Henri Dewenter, Anna Krelaus, Fabian Hoffmeister und Sophie Borns das Abzeichen in Bronze. Das Abzeichen in Silber für die dritte Teilnahme bekam Maximilian Krelaus. Thomas Kleinschmidt und Jan Hagemeyer haben bereits zum zehnten Mal teilgenommen, dafür erhielten sie das Abzeichen in Gold auf Blau.

Bernhard Dolata, Willi Thomas und Wolfgang Rüsing sind seit 50 Jahren in der Wehr

Das silberne Ehrenabzeichen für 25 Jahre in der Feuerwehr bekamen Matthias Müller und Sebastian Poll. 35 Jahre in der Feuerwehr ist Wolfgang Janzen. Er bekam dafür das Ehrenabzeichen in Gold. Für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurden Bernhard Dolata, Willi Thomas und Wolfgang Rüsing geehrt.