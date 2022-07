Löwen freut sich aufs Schützenfest

Zu Ihrem Hofstaat gehören Arnd und Anja Engelbogen, Stefan und Claudia Arendes, Ullrich und Martina Hausmann, Marcus und Kirsten Poll, Reiner Hausmann-Kenter und Maria Kenter sowie Thomas und Daniela Schäfers. Als Königsoffiziere fungieren Julian Ernst und Frank Tewes.

Zur Einstimmung auf das große Fest werden dem Vorstand und dem Königspaar am Freitagabend bereits Ständchen durch den Musikverein Löwen gespielt, teilt die Schützenbruderschaft St. Kilian Löwen in einer Pressemitteilung mit.

Samstag, 9. Juli

Am Samstag, 9. Juli, treten die Löwener Schützen sowie der Musikverein Löwen und der Spielmannszug Kleinenberg um 14.30 Uhr vor der Bürgerhalle an. Dort startet der Festumzug, um das Königspaar samt Hofstaat abzuholen. Danach wird auch der amtierende Stadtkönig von Willebadessen, Christian Rakebrand, abgeholt.

Anschließend geht es durch den Ort zum Kilianshaus, an dem die Ehrenmitglieder abgeholt werden und dann zurück zur Bürgerhalle. Nach dem Festumzug steht ein großes Kuchenbuffet bereit, welches an beiden Festtagen von der Frauengemeinschaft organisiert wird.

Der Königstanz startet um etwa 16.30 Uhr. Hieran schließt sich der Kindertanz an. Ab 20 Uhr lädt die St.-Kilian-Schützenbruderschaft Löwen dann zum Tanz ein. Bei freiem Eintritt wird die Tanzband „California Dance Band“ für Stimmung sorgen.

Sonntag, 10. Juli

Am Sonntag, 10. Juli, beginnt der Festumzug ebenfalls um 14.30 Uhr, begleitet vom Musikverein Löwen und dem Spielmannszug Peckelsheim. Außer den Löwener Schützen treten am Sonntag auch die Gastvereine aus Borlinghausen und Herlinghausen an der Bürgerhalle an.

Es wird wieder zuerst das Königspaar samt Hofstaat abgeholt, sowie im Anschluss der amtierende Stadtkönig, bevor der ganze Festzug durch die Löwener Straßen zieht. Am Ehrenmal begrüßt der Hauptmann die Ehrenmitglieder und lässt diese dem Festzug beitreten.

Anschließend wird am Ehrenmal zur Gefallenenehrung ein Kranz niedergelegt. Danach führt der Festumzug zum Sportplatz, wo eine Parade abgehalten wird. Für etwa 16.30 Uhr ist die Ehrung der Jubilare vorgesehen, bevor gegen 17 Uhr der Königstanz sein wird. Auch an diesem Tag steht eine Kuchentafel bereit. Ab 19 Uhr kann wieder bei freiem Eintritt mit der Band „California Dance Band“ getanzt und gefeiert werden.

Montag, 11. Juli

Der Montag, 11. Juli, beginnt mit der Schützenmesse um 9.30 Uhr. Hierzu treffen sich die Schützen um 9.15 Uhr vor der Pfarrkirche St. Kilian. Nach der Messe marschieren die Schützen, angeführt vom Musikverein Löwen, zur Bürgerhalle. Dort schließt sich der traditionelle Frühschoppen mit Schützenfrühstück und musikalischer Umrahmung durch den Musikverein Löwen ab 10.30 Uhr an. Gegen Abend klingt das Fest dann aus.

Der Vorstand der St. Kilian Schützenbruderschaft Löwen bittet darum, die Straßen und Häuser mit Fahnen usw. festlich zu schmücken. An beiden Festtagen besteht die Möglichkeit, im Freien zu sitzen, teilen die Schützen mit.