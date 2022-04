Martin Ernst aus Helmern investiert mehr als 30 Arbeitsstunden in das Projekt

Willebadessen

„Die Natur gehört zu meiner Heimat. Und deshalb liegt sie mir am Herzen“, erzählt Martin Ernst aus Helmern. Der Rentner hat in seiner Freizeit daher ein ganz besonderes Vogelhaus gebaut und in seinem Garten aufgestellt.

Von Bettina Peters