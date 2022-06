Manche Fachleute bleiben in Willebadessen draußen

Auftragsvergaben, Grundstücksgeschäfte, Geschäftsgeheimnisse: In nicht-öffentlichen Kommunalsitzungen werden durchaus pikante Themen besprochen. Daher darf nicht jeder teilnehmen - auch manche Fachleute nicht.

Der Rat der Stadt Willebadessen tagt im Sitzungssaal der Zehntscheune in Peckelsheim. Im nicht-öffentlichen Teil der Sitzungen darf aber nicht jeder teilnehmen.

Das Thema soll in der nächsten Sitzung des Willebadessener Stadtrates besprochen werden. Diese beginnt am Donnerstag, 23. Juni, um 17.30 Uhr im Sitzungssaal der Zehntscheune in Peckelsheim.