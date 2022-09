Manege frei in Peckelsheim

Echte Zirkusluft atmen, in eine neue Rolle schlüpfen und sich dabei selbst auf eine besondere Art spüren und neu erleben, wurde mit dem Kinderzirkus Aron eine unvergessliche Erfahrung für alle Mitmachenden, teilt die Schule in einer Pressemeldung mit.

Galavorstellungen ausverkauft

Alle Grundschulkinder und die Einschulungskinder des Familienzentrums Am Park sowie des Hüssenbergnestes aus Eissen wurden durch die Trainer auf eine zirkusreife Vorstellung vorbereitet und präsentierten ihr Können allen zirkusfaszinierten Kindern und Erwachsenen in den beiden ausverkauften Galavorstellungen.

Clowns sorgen für Lacher

Als Clowns sorgten sie für einige Lacher und trieben die Zirkusdirektorin schier in den Wahnsinn. Bei den Hulahoop-Girls konnte kein Zuschauer mehr still sitzen und sie klatschten im Rhythmus der Musik mit. Artistisch ging es sowohl auf dem Boden als auch auf dem Seil zu. Die Fakire spielten mit dem Feuer und die Piraten verteidigten messerscharf ihren Schatz mit einer Schwerterkiste. Beim Jonglieren schwebten die Teller mit viel Fingerspitzengefühl durch die Manege. Einmal selbst im Rampenlicht zu stehen und als Artist in der vollen Manege aufzutreten, war für die kleinen Künstler ein Erlebnis.

Kinder entdecken Talente

Der Kinderzirkus Aron ist seit vielen Jahren in diesem Bereich tätig. Das erfahrene Team studierte die Zirkusnummern zuvor gekonnt ein. Mit pädagogischem Geschick und Motivation entdeckte jedes Kind neue Talente. Das Projekt wurde mit Hilfe des Aktionsprogramms „Ankommen und aufholen“ durch die Landesregierung NRW gefördert.