Ministerin bringt Millionen nach Peckelsheim und Natzungen

Willebadessen/Borgentreich

Landesheimatministerin Ina Scharrenbach hat am Mittwoch vorgezogene Weihnachtsgeschenke in Peckelsheim und Natzungen verteilt. Aus dem Förderprogramm „Sportstätten 2022“ gab es für die Sporthalle am Schulzentrum in Peckelsheim einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 1,25 Millionen Euro. 637.000 Euro aus dem gleichen Topf gab es auch für die Sporthalle in Natzungen. Die Stadt Willebadessen erhielt überdies 194.900 Euro für die Erneuerung der Ortskerne Willebadessen und Peckelsheim.

Von Astrid E. Hoffmann