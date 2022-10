Mit Pfeil und Bogen auf der Jagd in 3D

Rothirsch, Bär, Steinbock und Gämsen: nie war die Artenvielfalt im Wald so groß. Allerdings handelte es sich um naturgetreue Tierattrappen aus einem Spezialschaum, der die Pfeile fängt und die Einschusslöcher wieder schließt. Bei einem 3D-Turnier werden jagdliche Aufgaben an die Schützen gestellt, anders als beim Scheibenschießen.

Die höchste Punktzahl erreichten in diesem Jahr Ralf Kleibold aus Willebadessen mit seinem traditionellen Recurvebogen und Sascha Rackow aus Paderborn mit modernem Recurve.

Höchstpunktzahl für Ralf Kleibold

Den ersten Platz bei den Langbögen belegte Jens Ditges aus Pavenstädt. Mit dem Holzbogen gewann Christop Letmate aus Gütersloh.

Bei den Reiterbögen belegte Detlef Spieker aus Paderborn den ersten Platz, gefolgt von Jan Lange aus Willebadessen. Bei den Damen konnte Inge Aufderheide aus Bielfeld den ersten Platz holen.

Jan Lange erfolgreich

In der Langbogenklasse der Damen gewann Barbara Büscher, und bei den Holzbögen Karin Hannig aus Dedinghausen, gefolgt von Andrea Fusch aus Borgentreich.

Andrea Fusch auf Platz zwei

Jennifer Glodek aus Bielefeld belegte den ersten Platz bei den Damen Recurve.

Veit Bartl aus Herford gewann in der Kinderklasse.

In diesem Jahr waren nur wenige Kinder dabei, aber die Zahl an Schützinnen nimmt stetig zu.

Gute Zusammenarbeit mit Jagdpächtern

Durch die gute Zusammenarbeit mit Forst- und Jagdpächtern war es auch in diesem Jahr wieder möglich, das 3D-Turnier erfolgreich in Willebadessen durchzuführen. So konnten am Sonntagnachmittag die erfolgreichen Schützen und Schützinnen aus ganz Deutschland zufrieden auf die Heimreise geschickt werden.