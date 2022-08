Nachwuchsretter üben am Schulzentrum Peckelsheim

Willebadessen

Zeltlagerspaß und Ausbildung, das vereinen die Jugendfeuerwehren des Kreises Höxter in einem Vier-Tage-Camp am Schulzentrum in Peckelsheim. Schon von Weitem deuten die vielen geparkten Feuerfahrzeuge darauf hin, dass dort ein besonderer Einsatz läuft.

Von Astrid E. Hoffmann