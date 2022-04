Willebadessen

Mitten in der Egge bei Willebadessen liegt eine riesige Militärbrache. Wo die NATO bis in die 1990er-Jahre Hawk-Raketen stationiert hat, könnte sich ein Gebiet zur Naherholung entwickeln. Ideen dazu hat die Stadtverwaltung am Donnerstagabend im Rat erklärt.

Von Daniel Lüns