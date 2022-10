Der neu gegründete Verein „Helmern – Dorf mit Kunst und Kultur" bereitet zur Zeit eine Premiere vor: Die 1. Helmerner Lesung. Sie soll am Sonntag, 30. Oktober, um 17 Uhr in der Kilianhalle stattfinden. Die Publizistin Dr. Gerlinde Gräfin von Westphalen stellt dort ihre neue Biographie über die auf dem Rittergut Helmern geborene spätere Äbtissin Benedicta von Spiegel (1874-1950) vor.

Das Buch zeigt für die ostwestfälische Heimatregion interessante, bisher nicht umfassend recherchierte Details. Denn die Autorin konnte in großen Umfang Archivmaterialien aus schwer einsehbaren Klosterbeständen und aus Privatbesitz auswerten, um den Lebensweg Benedicta von Spiegels von der Jugend in Helmern über die Klöster Maredret in Belgien und Eibingen bei Rüdesheim bis nach St. Walburg im oberbayerischen Eichstätt nachzuzeichnen.

1926 zur Äbtissin der Eichstätter Benediktinerinnenabtei gewählt, führte Benedicta von Spiegel ihr Kloster durch die NS-Zeit. Dabei wird deutlich, dass sie nicht nur eine ungewöhnlich weltläufige und politische Ordensfrau war, sondern aktiv im Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Äbtissin Benedicta gehörte dem Widerstandskreis um den Journalisten Fritz Gerlich an und kämpfte auch nach der Ermordung Gerlichs durch die Nazis mit ihren Freunden weiter gegen das NS-Regime bis zur Kapitulation 1945. Und dabei unentdeckt unterstützt durch einen NS-Parteigenossen und Duzfreund von Rudolf Hess.

Couragierte Widerstandskämpferin

Ihren Geschwistern in Westfalen blieb sie emotional eng verbunden. Sie musste mitansehen, wie die Nazizeit die Familie spaltete. Ihr Bruder Joseph, Besitzer des Ritterguts in Helmern und NSDAP-Mitglied, war von 1933 bis 1943 Warburger Landrat. Ihr Lieblingsbruder Adolf, Besitzer von Schloss und Brauerei Rheder, hingegen ein entschiedener Nazigegner.

Zur Autorin Foto: Gerlinde Gräfin von Westphalen, Dr. Phil., studierte Germanistik, Philosophie und Politikwissenschaft in Trier, Köln und Berlin. 20 Jahre leitete sie eine eigene Kunstgalerie in Thüringen und kuratierte Ausstellungen. Seit 2020 lebt sie in Paderborn als Publizistin. ...

Während Joseph von Spiegel als Landrat unter anderem in die Deportationen der jüdischen Bevölkerung in seinem Kreis involviert war, musste Adolf von Spiegel in Rheder seit 1935 bis zur Kapitulation wiederholt vor dem Zugriff der Gestapo in Sicherheit gebracht werden. Dabei beschritt die Familie ungewöhnliche Wege.

Fokus auf der westfälischen Heimat

Bei der ersten Helmerner Lesung liegt der Fokus auf der westfälischen Heimat und dem Dorf Helmern, das Geburtsort einer couragierten Widerstandskämpferin gegen das Hitlerregime ist.

Die 1. Helmerner Lesung wird unterstützt durch das Programm der Landesregierung „Neustart miteinander“. Das musikalische Rahmenprogramm gestaltet Elisa-Marie Kluwe aus Bad Driburg, Gewinnerin mehrerer Wettbewerbe, unter anderem von „Jugend musiziert“. Sie ist zudem jüngste Kulturpreisträgerin des Kreises Höxter.

Der Eintritt ist frei.