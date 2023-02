Die Jahreshauptversammlung hat jetzt beschlossen, die beiden Ämter zumindest für eine Zeit lang zusammenzulegen.

Hintergrund der Entscheidung ist, dass sich auch bei dieser Versammlung kein Nachfolger für den bereits im September 2021 ausgeschiedenen Brudermeister Raimund Rehermann fand. „Ich bin gerne bereit, den Vorsitz der Bruderschaft zu übernehmen“, hatte Hake während der Versammlung erklärt. Nach Ansicht des 55-jährigen EDV-Kaufmannes müssten die Strukturen besonders in kleineren Vereinen schlanker werden. Auf absehbare Zeit werde es schwierig bleiben, Mitglieder für die Vorstandsarbeit zu gewinnen.

Zahlreiche Ehrungen

Weil wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr keine Versammlung der Altenheerser Schützen stattfand, standen zahlreiche Ehrungen an.

Mit der Vollendung des 70. Lebensjahres wurden Johannes Wegener, Ferdinand Clases, Johannes Jäger, Lorenz Jäger und Helmut Clases zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Vor 65 Jahren traten Paul Hoffmann, Heribert Weskamp und Raimund Weskamp der Bruderschaft bei.

Seit 50 Jahren halten Gerhard Amediek, Johannes Schlothane und Karl-Josef Hengst den Schützen die Treue.

Vor 25 Jahren traten Josef Uhe, Claus-Dieter Sürig und Ralph Striewe bei.

Schützenfest neu aufgestellt

In Altenheerse wird das Schützenfest traditionell am Wochenende nach Pfingsten gefeiert. In diesem Jahr greift erstmals die von den Schützenbrüdern von einigen Jahren beschlossene Neuaufstellung des Festes. Das Schützenfest beginnt bereits am Freitagabend, 2. Juni, mit einem Gottesdienst und endet am Sonntag. Höhepunkt bleibt der große Festumzug am Sonntag. Am Samstag ist vormittags Frühschoppen und abends Festball.