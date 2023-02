Peckelsheim: Erster Rosenmontagsumzug nach langer Pause

Ganz Peckelsheim steht Kopf, wenn sich der große närrische Lindwurm durch die Straßen schlängelt. Musikgruppen, bunt kostümierte Fußgruppen und tolle Festwagen sind zum größten Karnevals-Feiertag des Jahres dabei.

„So schön wie unser digitaler Rosenmontagsumzug 2021 als YouTube-Video oder unsere Rosenmontagsbilder-Aktion in 2022 als Ersatz auch waren – ein richtiger Umzug ist durch nichts zu ersetzen“, sagt Uwe Jonietz, Präsident des Vereins.

Nach langer Corona-Pause freue man sich nun, zum Sessions-Motto „Trotz Kosten der Energiewende feiern wir bis zum bitteren Ende!“ endlich wieder mit Fußgruppen und tollen Festwagen durch Peckelsheim zu ziehen und den Frohsinn der vergangenen Jahre nachzuholen.

Narrenparade durch ganz Peckelsheim

Wie bereits seit vielen Jahren startet der Umzug pünktlich um 14.01 Uhr, Treff und Startpunkt ist dabei wieder die Schützenhalle. Der Tross zieht dann über die Lange Torstraße, an der katholischen Kirche vorbei in die Lützer Straße ein, danach zum Busbahnhof. Anschließend geht es nach einer Kehrtwende wieder auf dieser Strecke zurück zum Startpunkt der großen Narrenparade.

Beim Rosenmontagsumzug 2020 in Peckelsheim haben zahlreiche Narren Regen und Wind getrotzt. Neun Wagen und 22 Fußgruppen hatten sich angemeldet. Foto: Daniel Lüns

Im Bereich der Kreuzung An der Stadtmauer Nord/Lützer Straße wird vom Karnevalsverein bereits ab 12 Uhr ein Getränkeverkauf aufgebaut. „In diesem Bereich, also mitten im Ortskern, ist erfahrungsgemäß auch am meisten los und somit die närrische Stimmung am besten“, sagt Uwe Jonietz.

Umzugsteilnehmer können sich noch anmelden

Fest im Geschehen dabei sind natürlich das Prinzenpaar Sven I. (Krain) und Maja I. (Rodenberg) sowie das Kinderprinzenpaar Ben I. (Sake) und Mia I. (Jonietz), immer in Begleitung ihrer Hofnarren Sebastian I. (Genau), Manuel I. (Gockeln), Amelie I. (Gehle) und Maximilian I. (Dietz). Doch selbstverständlich lebt auch der Peckelsheimer Straßenkarneval von vielen fleißigen Helfern, die zum Gelingen beitragen.

„Wir laden jeden herzlich dazu ein, beim großen Festumzug als Fußgruppe oder mit Festwagen teilzunehmen und so noch tiefer in die jecke Atmosphäre in Peckelsheims Straßen einzutauchen“, appelliert Zugleiter Lars Möhring. Anmeldefrist ist der 13. Februar, das Anmeldeformular zum Umzug ist im Internet unter www.pickel-jauh.de abrufbar. Bei Fragen steht Lars Möhring telefonisch (0175/4207784) oder per E-Mail ([email protected]) gern zur Verfügung.

Straßen gesperrt, ÖPNV eingeschränkt

Wie im Vorjahr werden die Straßen im Bereich des Umzuges nach Vorgaben der Behörden für etwa drei Stunden voll gesperrt. Der ÖPNV wird zwischen 14 und 16 Uhr ebenfalls sehr stark eingeschränkt sein. Außerdem gilt im Bereich der Schützenhalle in der Straße Schützenweg ein absolutes Halteverbot.

Nach zwei bis drei Stunden wird der Festumzug zurück an der Schützenhalle erwartet. „So wie es bei uns seit Jahrzehnten Tradition ist, geben wir dann aber noch mal richtig Gas“, kündigt Uwe Jonietz an. „Wir feiern dann noch viele Stunden mit Live-Musik von der Band 'No Limit' aus Warburg das Ende der ersten Session seit Corona.“