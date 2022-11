Peckelsheimer Prinzenpaare bleiben im Amt

Beim Rosenmontagsumzug 2020 in Peckelsheim waren neun Wagen und 22 Fußgruppen dabei. Die Stimmung war, wie bei diesen Teilnehmerinnen, prächtig. So soll es auch 2023 wieder werden.

Mittlerweile sind seit den letzten großen Karnevalsveranstaltungen in Peckelsheim fast zweieinhalb Jahre vergangen. Seit Ende der Session 2020 ruhten aufgrund von Corona die meisten Aktivitäten.

Nachdem der „Pickel-Jauh“ im Herbst 2021 bereits alle Weichen für einen Neustart gestellt und sich mit der Generalversammlung wieder auf eine tolle Session vorbereitet hatte, musste im Dezember wieder eine Vollbremsung eingelegt werden und es fielen wieder alle Veranstaltungen aus. „Die frisch gewählten Prinzenpaare standen schon in den Startlöchern und waren genauso traurig wie alle anderen Jecken“, erinnert „Pickel-Jauh“-Präsident Uwe Jonietz.

Novum in der Vereinsgeschichte

Doch nun soll es endlich wieder losgehen. Zur Tagesordnung gehören an diesem Samstag die Begrüßung durch den Präsidenten, der Geschäfts- und Kassenbericht des vergangenen Jahres sowie die Wahl der Kassenprüfer. „Da wir für die letzte Session ja schon Regenten gewählt hatten, diese aber größtenteils ausfallen musste, bleiben unsere Prinzenpaare im Amt und wir wählen erstmals kein Prinzenpaar auf einer Generalversammlung“, berichtet Uwe Jonietz weiter. Ein Novum in der Vereinsgeschichte. „Trotzdem freuen wir uns natürlich auf einen schönen Abend und ein närrisches Wiedersehen.“

Zu den Terminen gehören nächstes Jahr wieder der Büttenabend am Samstag, 11. Februar, der Rathaussturm auf Weiberkarneval (Donnerstag), 16. Februar, sowie als Endpunkt des närrischen Frohsinns, der Rosenmontagsumzug am 20. Februar.

Auf der Generalversammlung soll auch wieder das Motto zur neuen Session gewählt werden. Wie bereits in früheren Jahren ruft der „Pickel-Jauh“ seine Mitglieder dazu auf, Vorschläge dafür beim Verein einzureichen. Für die beste Einsendung, die dann tatsächlich zum Motto der Session 2022/23 wird, gibt es zwei Freikarten für den Büttenabend zu gewinnen. Einsendungen bitte via E-Mail an [email protected]. Alternativ können auch am Abend der Generalversammlung selbst noch Vorschläge eingereicht werden.

Weitere Informationen hat der Verein im Internet zusammengestellt.