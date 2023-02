Peckelsheimer Rathaus wird wieder närrisch

Auch ohne Kommunalwahl verschieben sich am Donnerstag, 16. Februar, in Peckelsheim wieder die Machtverhältnisse. Nach drei Jahren coronabedingter Zwangspause erstürmt der Karnevalsverein „Pickel-Jauh“ das Rathaus und übernimmt die Macht im Ort.

Nach dem Rathaussturm soll in der jeck geschmückten Zehntscheune bis in die Abendstunden gemeinsam gefeiert werden.

„Wie alle anderen Veranstaltungen musste auch der Rathaussturm in den letzten Jahren pausieren. 2022 gab es zwar zumindest eine symbolische Schlüsselübergabe im kleinen Kreis, aber das war nichts im Vergleich zu dem, was früher Tradition war“, sagt Uwe Jonietz, Präsident des Vereins.

Bürgermeister erlebt erste Machtübernahme

Besonders spannend für die Karnevalisten: Willebadessens Bürgermeister Norbert Hofnagel ist zwar schon über zwei Jahre im Amt – aufgrund der Corona-Pandemie konnte er aber bisher noch keinen Rathaussturm miterleben. „Dieses wichtige Element eines jeden Peckelsheimer Rathauschefs, um richtig im Amt zu sein, fehlt ihm bisher. Das werden wir jetzt ändern“, freut sich Uwe Jonietz. „Auch wird er dann zum ersten Mal bei einer Aufgabe gegen das Kinderprinzenpaar antreten müssen. Sein Vorgänger hat es dabei tatsächlich geschafft, zu gewinnen.“ Man sei gespannt, wie der Bürgermeister sich schlage.

Närrinnen und Narren treffen sich um 14.30 Uhr

Treffpunkt für alle Närrinnen und Narren ist um 14.30 Uhr am Peckelsheimer Edeka-Markt, dann geht es gemeinsam zum Rathaus. An der Spitze ganz vorn dabei ist das Prinzenpaar Sven I. (Krain) und Maja I. (Rodenberg) sowie das Kinderprinzenpaar Ben I. (Sake) und Mia I. (Jonietz). Begleitet werden sie von den Hofnarren Sebastian I. (Genau), Manuel I. (Gockeln), Amelie I. (Gehle) und Maximilian I. (Dietz).

Mit viel „Pickel-Jauh“ und noch mehr Spaß geht es dann auf direktem Wege durch Peckelsheim bis vor die Mauern der Zehntscheune mit ihrer fest verschlossenen Tür. „Was auch immer man sich im Rathaus ausgedacht hat, um die Festung zu sichern: Lang wird es sicher wieder nicht halten“, sind sich die Karnevalsfreunde sicher. Sehr schnell stehe ganz gewiss die Kapitulation an, so dass dann in der jeck geschmückten Zehntscheune bis in die Abendstunden gemeinsam gefeiert werden kann. Mit dabei sein wird die Tanzgarde aus Rösebeck mit einem Auftritt. Auch wird es vor der Zehntscheune während des Nachmittags wieder ein Angebot für die hungrigen Narren in Form einer Imbiss-Bude geben.

Am Morgen unterwegs bei den Jüngsten

Bereits am Morgen des Weiberkarnevalstags hat die karnevalistische Mannschaft von „Pickel-Jauh“ Auftritte bei einem ganz anderen Publikum. Zunächst machen sie sich auf zur Brüder-Grimm-Schule in Brakel, denn hier geht Kinderprinz Ben I. zur Schule. Danach geht es weiter zur Peckelsheimer Sankt-Nikolaus-Grundschule. Und schließlich folgt ein Besuch bei den noch kleineren Karnevalisten im Peckelsheimer Familienzentrum „Am Park“. „Während hier die Kinder gewohnheitsgemäß erst sehr schüchtern auf den jeck kostümierten Pickel-Jauh reagieren, ändert sich dies doch immer recht schnell und es wird zusammen gesungen und getanzt“, wissen die Narren aus Erfahrung.