Unternehmen schafft in Willebadessen 22 Plätze und Raum für Senioren-WG

Willebadessen

Mit einem Tag der offenen Tür hat der Pflegedienst Petker am Sonntag seine neue Tagespflegeeinrichtung in Willebadessen präsentiert. Für Geschäftsführerin Katharina Diring ging damit ein Traum in Erfüllung.

Von Bettina Peters