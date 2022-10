Pilotprojekt an Willebadessener Grundschule vorgestellt

Wie sieht es wohl in der Schule aus? Das fragten sich lange Zeit wohl viele Mitbürgerinnen und Mitbürger und ehemalige Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern. Seit 2020 waren von außen und innen immer wieder bauliche Tätigkeiten sichtbar, aber wegen der Corona-Lage war es kaum möglich, dass Interessierte einen Blick in die Schule werfen konnten. Nun war es so weit. Die Schule an den 7 Quellen in Willebadessen öffnete ihre Türen für alle Interessierten. Ein buntes Programm von sportlichen Aktivitäten bis hin zu kreativen Angeboten und musikalischen Darbietungen lockte viele Besucher an.

Tag der offenen Tür an der Schule an den 7 Quellen

Im Dezember 2019 begann das große Bauvorhaben an der Schule an den 7 Quellen. Unter anderem für das Pilotprojekt „Familiengrundschulzentrum“ mussten neue Räumlichkeiten geschaffen werden, denn es sollte ein Ort werden, an dem sich Kinder, Eltern, Lehrer und die gesamte Nachbarschaft begegnen können. Zum Auftakt der Bautätigkeiten wurde im Februar 2020 eine Zeitkapsel in eine Wand des neuen Gebäudeteils eingelassen, die von den Schülerinnen und Schülern mit Bildern und Andenken gefüllt wurde. Schulleiterin Beate Bee kündigte damals bereits an: „Es wird sich viel verändern.“

Mittlerweile verfügt die Schule unter anderem über einen neuen Gebäudeteil, in dem Klassenräume und Fachräume untergebracht sind, die nun auch für Angebote des Familienzentrums genutzt werden. Dem Inklusionsgedanken wurde zusätzlich Rechnung getragen, indem auch im alten Schulgebäude Türeingänge erweitert und zusätzliche Diffenzierungsbereiche geschaffen wurden. Etwa vier Millionen Euro hat die Stadt in diese zukunftsfähige Schule investiert. Besonders freut sich die Schulgemeinde auch über die neuen und einladenden Räumlichkeiten der Kinderbibliothek, die zukünftig auch im Rahmen des Familengrundschulzentrums geöffnet werden soll. Viele neue und alte Kinderbücher laden nun wieder zum Schmökern und Verweilen ein.

Diese Veränderungen durften beim Tag der offenen Tür bestaunt werden. Um 11 Uhr öffnete die Grundschule mit dem angegliederten Familiengrundschulzentrum ihre Türen für alle Interessierten und begrüßte viele kleine und große Gäste im neu gestalteten Innenhof. Die Kinder der Kindergärten St. Vitus und des Familienzentrums Zipfelmütze in Willebadessen bildeten den musikalischen Rahmen des Bühnenprogramms. Anschließend hießen die stellvertretende Schulleitung Sonja Schmidt, der Bürgermeister der Stadt Willebadessen Norbert Hofnagel, Michael Uhlich, Leiter der Schulabteilung der Bezirksregierung Detmold, sowie Pfarrer Bernd Götze die Gäste herzlich willkommen. Der Startschuss für das bunte Aktionsprogramm fiel mit dem Singen des Schulliedes „Ich will alles wissen“.

Magdalena Köhler und Alexander Otto vom Architekturbüro köhler+otto überreichten der stellvertretenden Schulleitung Sonja Schmidt (Mitte) symbolisch den Schlüssel zur Eröffnung des neuen Gebäudeteils. Foto: Schule an den 7 Quellen

Auch die frisch renovierten Räumlichkeiten der Offenen Ganztagsbetreuung in den Nebenräumen der Sporthalle konnten besichtigt werden. Hier fühlen sich die Kinder nun nach Schulschluss besonders wohl.

In den Klassen- und Fachräumen der Schule präsentierten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern viele Angebote und Aktionen, die von den Gästen begutachtet und selbst ausprobiert werden konnten. Was zeichnet eigentlich einen guten Mathematikunterricht aus? Wie lernen Kinder an dieser Schule das Lesen und Schreiben? Wie sieht der Englischunterricht in Zeiten der digitalen Medien aus? Auf diese Fragen wurde mit praktischen Beispielen eingegangen.

Zukunftsfähige Schule

Zudem konnten die Besucher einen Bestandteil des MINT-Lernkonzepts für Grundschulen kennenlernen und ausprobieren: LEGO Education ist ein wichtiger Bestandteil dieses Projekts und begeistert Jung und Alt für die Themen des Sachunterrichts. Ebenfalls luden die neu angeschafften Mini-Roboter, die Ozobots, zum Experimentieren ein. Zudem wurde die Filmtechnik „Stop – Motion“ präsentiert, die im Unterricht der Schule bereits häufiger genutzt wurde.

Dank des schönen Wetters war auch auf dem Schulhof viel los. Unter der Anleitung von Sporthelfern der Eggeschule Peckelsheim konnten die Kinder an Aktivitäten wie Sackhüpfen und Dosenwerfen teilnehmen und das neue Pausenspielzeug auf dem Schulhof erproben.

Familiengrundschulzentrum bietet abwechslungsreiches Programm

Schlüsselanhänger aus Holz mithilfe der neuen, vom Förderverein angeschafften Multifunktionsmaschinen, konnten die Gäste aussägen und als Andenken mit nach Hause nehmen. Auf dem Schulhof konnte währenddessen ein Eindruck der Arbeit des schuleigenen Familiengrundschulzentrums unter der Leitung von Sabina Husemann-Wiegard gewonnen werden. Vierteljährlich bietet sie ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein an. Das neue Programm für November bis Januar findet sich auf der Homepage der Grundschule: www.grundschule-willebadessen.de

Interessierte sind dabei nicht nur als Teilnehmer eingeladen, sondern dürfen gerne selbst Angebote umsetzen. Ein kurzer Anruf in der Schule genügt.

Zum Abschluss verabschiedeten die Kinder der Grundschule die Gäste mit dem Schullied. Die stellvertretende Schulleiterin Sonja Schmidt bedankte sich bei allen für das zahlreiche Erscheinen sowie bei allen Mitwirkenden und freiwilligen Helfer für die tolle Unterstützung. Ein gelungener Tag mit vielen zahlreichen Eindrücken und Erlebnissen wird der Schule an den 7 Quellen noch lange in Erinnerung bleiben.