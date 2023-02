Rathaussturm: Närrische Machtübernahme in Peckelsheim

Willebadessen

Ein paar kräftige Schläge an das Tor der Zehntscheune, schon war der Weg frei und die Jecken konnten das Peckelsheimer Rathaus erobern. Auch in Willebadessen stand mit dem Jungfrauenwiegen noch ein wichtiger Programmpunkt vor dem Umzug am Sonntag an.