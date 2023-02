Ratsherr Sascha Sauerland tritt in Willebadessen aus SPD-Fraktion aus

Lokalpolitiker verlässt auch SPD-Kreisverband – Thema in nächster Stadtratssitzung

Das teilt die Stadt Willebadessen in einer Vorlage zur nächsten Sitzung des Stadtrates mit. Das Gremium tagt am Donnerstag, 9. Februar, im Sitzungssaal der Zehntscheune in Peckelsheim. Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 17.30 Uhr.

Sauerland war bei der NRW-Kommunalwahl 2020 für die SPD ins Rennen gegangen. In Willebadessen gewann er seinen Wahlbezirk fünf direkt. Dabei setzte sich der Kandidat mit 57,1 Prozent der Stimmen gegen den CDU-Kandidaten durch, Ratsherr Johannes Diekmann. Direkt gewählt wurden zudem Mario Schmidt und Guido Gell.

Das Ausscheiden von Sascha Sauerland aus der SPD-Fraktion hat zwar grundsätzlich keine Auswirkungen auf das Bestehen und die Besetzung der Ausschüsse. Dennoch verschieben sich in der Willebadessener Lokalpolitik die Verhältnisse: So zählt die SPD-Fraktion künftig nur noch neun Mitglieder.

SPD behält Posten

Den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden des Betriebsausschuss hingegen soll die Partei behalten: Sauerland hatte die Funktion seit dem 1. November 2020 inne, künftig soll sie wieder durch die SPD besetzt werden.

Darüber hinaus behält Sascha Sauerland seine bisherigen Zugehörigkeiten zu den lokalen, politischen Gremien: Der Willebadessener bleibt damit auch Mitglied im Betriebsausschuss, dem Bezirksausschuss Willebadessen, dem Wahlausschuss und dem Wahlprüfungsausschuss.