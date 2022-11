Das erste Rosenkranzfestival wird am Mittwoch und Donnerstag, 7. und 8. Dezember, in Willebadessen gefeiert. Weihbischof em. Manfred Grothe wird ein Pontifikalamt zelebrieren.

„Durch Maria zu Jesus“: Unter diesem Motto lädt die Initiative „Deutschland betet Rosenkranz“ zum Rosenkranzfestival in Willebadessen ein. Mit dabei sind neben dem Paderborner Weihbischof em. Manfred Grothe, der Fuldaer Domkapitular Peter-Martin Schmidt und Pfarrer i.R. Reinhold Lambert aus Fritzlar.

Initiative feiert einjähriges Bestehen

Anlass für das Rosenkranzfestival ist das einjährige Bestehen der Initiative. Mittlerweile beteiligen sich deutschlandweit um die 20.000 Menschen an über 800 Orten, um jeden Mittwoch um 18 Uhr auf öffentlichen Plätzen für Einheit und Frieden zu beten.

Manfred Benkert, Initiator „Deutschland betet Rosenkranz“: „Mit dabei ist die vom Augsburger Weihbischof Florian Wörner im Oktober eigens für unsere Initiative gesegnete Fatimamadonna. Da uns aus dem Kreis Höxter für die Pilgerreise der Fatima-Statue eigens ein Fahrzeug gespendet wurde und wir für den 7. und 8. Dezember eingeladen wurden, findet das erste Rosenkranzfestival in Willebadessen statt.“

Der erste Festivaltag

Das Festival wird am Mittwoch, 7. Dezember, mit einer Prozession eröffnet. Sie beginnt um 17.30 Uhr an der Stadthalle, Borlinghausener Straße 8. Angeführt wird sie durch die Fatimamadonna. Um 18.30 Uhr findet ein Pontifikalamt mit Weihbischof em. Manfred Grothe in der Pfarrkirche St. Vitus statt. Danach wird eine gestaltete eucharistische Anbetung abgehalten. Währenddessen stehen mehrere Priester zur Verfügung, um das Sakrament der Versöhnung zu spenden. Die Anbetung wird mit einem eucharistischen Segen abgeschlossen. Der erste Festivaltag endet gegen 21 Uhr.

Der zweite Festivaltag

Am Donnerstag, 8. Dezember, dem Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria, wird das Programm um 10 Uhr mit der heiligen Messe in St. Vitus eröffnet. Die Messe zelebriert der Fuldaer Domkapitular Peter-Martin Schmidt. Im Anschluss hält Pfarrer i.R. Reinhold Lambert einen Vortrag zum Festivalthema „Durch Maria zu Jesus“. Um 12 Uhr wird zur Weltgnadenstunde das Allerheiligste ausgesetzt, der Rosenkranz gebetet und eine Marienweihe vorgenommen.

Diese Gnadenstunde geht zurück auf den Wunsch Mariens, den sie bei den Erscheinungen von Montichiari 1947 geäußert hat. Benedikt XVI. gewährte den vollkommenen Ablass in Verbindung mit dieser Gnadenstunde.

Nach dem sich anschließenden allgemeinen Schlusssegen besteht die Möglichkeit zu einem Einzelsegen mit den Reliquien der Seherkinder von Fatima, Jacinta und Francisco sowie des heiligen Papstes Johannes Paul II.