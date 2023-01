Sachschaden nach Unfall in Willebadessen

Ein Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Willebadessen hat am Freitagabend erheblichen Sachschaden verursacht.

Bei einem Unfall in Willebadessen am Freitag, 13. Januar 2023 landete ein Opel Vivaro auf dem Dach. Verletzt wurde niemand.

Am frühen Freitagabend war der 48-jährige Fahrer eines Ford Kuga auf der Bahnhofstraße aus Richtung Lange Straße kommend in Richtung Eggestraße unterwegs. An der Kreuzung Bahnhofstraße/ St.-Johannes-Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem Opel Vivaro, dessen 23-jähriger Fahrer die St.-Johannes-Straße befuhr und an der Kreuzung Bahnhofstraße geradeaus in die St.-Sebastian-Straße fahren wollte.

Die Insassen der beiden Fahrzeuge wurden nach dem Unfall zunächst ins Krankenhaus gebracht, wo jedoch festgestellt wurde, dass alle Personen unverletzt waren und die Klinik wieder verlassen konnten.

Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr rückte aus, um die Unfallstelle auszuleuchten, zu sichern und ausgelaufenes Öl und Benzin aufzunehmen.