Einen Abend lang auf andere Gedanken kommen, aber trotzdem etwas für den guten Zweck tun – wer das möchte, hat am Samstag, 26. März, ab 20 Uhr, die Gelegenheit dazu. In der Schützenhalle Peckelsheim lädt Ulrich Wieners zur Schlagernacht ein.

“Mit dem Wegfall der Coronamaßnahmen erlangen wir ein Stückweit Normalität zurück. Doch die Freude über die Normalität trügt, wenn man an die aktuellen Ereignisse in der Ukraine denkt. Nicht weit von uns entfernt leben Menschen in Angst oder sind auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine“, sagt der Eventmanager.

Die Solidarität der Menschen vor Ort ist groß. Es wurden viele Kleider- und Sachspenden unter anderem bei der AWO in Peckelsheim abgegeben, die bereits an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht wurden.

„ Nicht weit von uns entfernt leben Menschen in Angst oder sind auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine “ Eventmanager Ulrich Wieners

Aktuell heißt es von vielen Seiten, das gerade Geld jetzt wichtig sei, um den Menschen aus der Ukraine zu helfen. Ein Teil des Umsatzes der Schlagernacht soll den Menschen aus der Ukraine zugute kommen, die im Kreis Höxter ankommen. Schirmherrin der Feier ist die Landtagskandidatin der SPD, Nora Wieners. Sie habe sich laut Pressemitteilung des Veranstalters bereits in den vergangenen Jahren stark für die Arbeit mit Geflüchteten eingesetzt und werde die Koordination der Spendengelder übernehmen.

Ein Teil der Spenden soll an die AWO Peckelsheim gehen, da eine weitere Fahrt an die Grenze geplant ist und der Transport finanziert werden muss. Den anderen Teil erhält die Diakonie in Warburg für die Versorgung der Geflüchteten im Rahmen des Mittagstischs und der Schulmaterialkammer.