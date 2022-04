Schüler verschönern Willebadessener Eggeschule

Willebadessen

Seit langem hatten Schülerinnen und Schüler über wenig Sitzgelegenheiten auf dem Pausenhof der Eggeschule in Willebadessen-Peckelsheim geklagt. Nun gibt es sechs überdachte Sitzgruppen aus Holz verteilt auf dem Gelände, die die Schulgestaltungs-AG selbst gebaut hat und die so gemütlich sind, dass man gerne an ihnen verweilt.

Bearbeitet von Verena Schäfers-Michels