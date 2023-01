Sewikom: Glasfaserausbau in Willebadessen startet Anfang März  

Unternehmen aus Beverungen beginnt mit den Arbeiten in der Kernstadt

Willebadessen

Anfang März möchte der Telekommunikationsunternehmen Sewikom aus Beverungen mit dem Glasfaserausbau im Stadtgebiet Willebadessen beginnen. Los geht es zunächst in der Kernstadt, in der zweiten Jahreshälfte ist Peckelsheim an der Reihe, anschließend die Ortsteile.