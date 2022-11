St. Martin hat viele Helfer in Willebadessen

In einer gemeinsamen Aktion organisieren das Familien-Grundschul-Zentrum, der Kindergarten St. Vitus und das Familienzentrum Zipfelmütze in Willebadessen das St.-Martins-Fest mit Schauspiel, Umzug und gemütlicher Runde mit Brezel und Getränke auf dem Schulhof. Unterstützt werden sie von Helfern aus der SPD, vom Musikverein und der Feuerwehr.

Sie freuen sich auf das St.-Martins-Fest in Willebadessen: Sabina Husemann-Wiegard vom Familiengrundschulzentrum der Schule an den 7 Quellen, Marek Vogt von der Kita Zipfelmütze und Kornelia Prochnow von der Kita St. Vitus (hinten von links) sowie vorne von links Luis (6), Mira (7), Antonio (6), Mira (6) und Leo (6).

Beginn ist am Freitag, 11. November, um 17 Uhr mit einem Wortgottesdienst in der St.-Vitus Kirche, mit Martinsspiel und anschließendem Umzug in Richtung Grundschule. Der Weg führt über die Bahnhofstraße und die Lange Straße.

Der Laternenumzug wird von der Jugendfeuerwehr flankiert. Bei trockener Witterung spielt der Musikverein Martinslieder und der St. Martin reitet auf seinem Pferd voran. Auf dem Schulhof der Grundschule steht dann ein gemütliches Beisammensein im Laternenschein bei heißem Kakao oder Punsch an.

Durch die fleißigen Hände der Mitarbeiter des Fördervereins werden Martinsbrezel ausgegeben. Die Martinsbrezel sowohl für die Schul- und Kita-Kinder, als auch der Kindertagesgruppen werden in diesem Jahr von dem Ortsverein der SPD gesponsert. Die Einnahmen des Nachmittags werden nach Abzug aller festen Kosten an die Aktion „Lichtblicke“ gespendet, die Familie in Not in Nordrhein-Westfalen hilft. Die Übergabe des Geldes soll dann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, berichten die Veranstalter.