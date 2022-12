Willebadessen

Im Bauausschuss der Eggestadt ist jetzt ein Konzept zur Entwicklung des Klosterareals Willebadessen vorgestellt worden. Keine leichte Aufgabe, wie Diplom-Ingenieurin Ina Bimberg in der Sitzung einräumte. In 35 Berufsjahren als Landschaftsarchitektin habe sie noch nie ein so komplexes Projekt betreut, das „im Detail sehr kompliziert “sei, berichtete die Expertin.