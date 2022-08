Stadt Willebadessen führt Schülerticket ein

Mit Beginn des neues Schuljahres 2022/2023 startet für alle Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Trägerschaft der Stadt Willebadessen das Pilotprojekt „Schüler Ticket Westfalen“. Für die Einführung des Schülertickets hatten sich die im Rat vertretenen Fraktionen einstimmig ausgesprochen, um der Schülerschaft auch Fahrten außerhalb des Schulbusverkehrs und vor allem auch überregional zu ermöglichen.

Der VPH (Verbundgesellschaft Paderborn/Höxter als Verkehrsverbund im Hochstift) hatte der Stadt das Angebot unterbreitet. Die Vorteile für die Schüler, besonders auch die Flexibilität in Bezug auf den Freizeitnutzen, insbesondere für den ländlichen Raum, konnten dabei laut Stadtverwaltung überzeugen.

Das „Schüler Ticket Westfalen“ löst das bisherige Schulwegticket ab und berechtigt für schulische und private Fahrten zu jeder Zeit im Tarifgebiet Westfalen. Hierzu zählen die Gebiete Münsterland, Teuto OWL, Ruhr-Lippe, Westfalen-Süd und Hochstift.

Eigenanteil von 34.000 Euro

Die jetzt begonnene Pilotphase ist vorerst bis zum Schuljahresende 2023/2024 vorgesehen. Das Angebot ist für alle Schülerinnen und Schüler kostenlos. Die Stadt Willebadessen beteiligt sich mit einem Kostenanteil von jährlich 34.000 Euro an den Projektkosten.

Das „Schüler Ticket Westfalen“ soll einen Beitrag zur Verkehrswende leisten, den Bring- und Holverkehr an den Schulen durch die Eltern reduzieren und die Nutzung über den Schulweg hinaus ermöglichen. Die Stadt Willebadessen ist nach eigenen Angaben die einzige Kommune in den Kreisen Paderborn und Höxter, die an dem Projekt teilnimmt und den Schülern diese Möglichkeit der Mobilität bietet.

Damit werde laut Stadtverwaltung die Attraktivität des Schulstandortes über einen weiteren Baustein untermauert und den Schülerinnen und Schülern aller Schulen im Stadtgebiet ein interessantes Angebot – insbesondere für ihre Freizeitgestaltung – unterbreitet.