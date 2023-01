Stefanie Eckl ist neue Vorsitzende der Howenga-Kids in Willebadessen

Jahreshauptversammlung in der Eggestadt

Außerdem standen turnusmäßig Neuwahlen an. Ein neuer Vorstand musste gefunden werden, da die Kassiererin Marina Grieße sich nicht mehr zur Wahl stellte, ebenso die Vorsitzende Monika Wiegartz, um sich zukünftig wieder ganz auf ihren Posten als Chorleiterin zu konzentrieren, und mit Stefanie Eckl der Schriftführerposten kommissarisch besetzt war. Im sehr gut gefüllten Pfarrheim, es waren alle Mitglieder anwesend, konnte schnell ein neuer Vorstand gefunden werden.

Stefanie Eckl wurde zur Vorsitzenden gewählt, Marion Eckl zur Kassiererin, und neue Schriftführerin wurde Nadine Jochheim-Schlüter. Als Jugendbeauftragte fungieren Vanessa Ehle und Laura Ewers, um die Homepage und den Instagram-Account kümmern sich Theresa Wiegartz und Mareike Heen. Kassenprüferinnen sind Christiane Ewers und Katharina Rempel.

Die frisch gewählte Vorsitzende Stefanie Eckl mit den neu aufgenommenen Mitgliedern der Howenga-Kids (von links) Mareike, Sarah, Maylie, Paula, Anna und Jana. Foto: Dietmar Hillebrand

Als erste Amtshandlung konnte die neu gewählte Vorsitzende Stefanie Eckl sechs neuen Sängerinnen die Eintrittsnadeln anstecken. Im vergangenen Jahr sind Mareike Michels, Paula Schlüter, Sarah Zierau, Jana Rempel, Anna Rempel und Maylie Petker in die Howenga Kids eingetreten und sie standen auch gleich erfolgreich bei ihren ersten Auftritten mit auf der Bühne.

Neue Mitglieder im Chor willkommen

„Es wäre schön, wenn sich noch mehr Kinder und Jugendliche für dieses schöne Hobby begeistern könnten“, ist sich der Vorstand einig.

Eintreten in die Howenga-Kids kann man, wenn man zwischen sechs und 26 Jahren alt ist und Spaß am Singen hat. Geprobt wird Freitagabends von 18 bis 19.30 Uhr in Hohenwepel im Pfarrheim.

Informationen und Kontaktaufnahme über www.meinchor.de/howenga-kids, auf Instagram unter howenga_kids oder telefonisch unter 05644/981444.