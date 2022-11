Die Haltung von Hunden im Stadtgebiet Willebadessen soll teurer werden. Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses sprechen am Dienstag, 29. November, über die Anhebung der Hundesteuer.

Der Haupt- und Finanzausschuss berät dazu am Dienstag, 29. November. Die öffentliche Sitzung beginnt um 17.30 Uhr in der Zehntscheune in Peckelhseim.