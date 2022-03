Teile der Stadthalle Willebadessen öffnen wieder

In die Stadthalle Willebadessen kehrt endlich wieder Leben ein: Mit einem Tag der offenen Tür wurde am Sonntag die Wiedereröffnung des kleinen Saals und des Vereinsheims gefeiert. Nun blickt man optimistisch auf das Schützenfest im Juni.

Mit einem Tag der offenen Tür wurde am Sonntag die Teileröffnung der Stadthalle Willebadessen gefeiert. Bürgermeister Norbert Hofnagel (von links), erster Vorsitzender der WKF Mirko Struck, Guido Gell (WKF) und Landrat Michael Stickeln kamen dazu.

Wie berichtet, hatten Fachleute an der Stadthalle Willebadessen Mängel entdeckt – vor allem im Bereich Brandschutz. Am 8. Oktober 2020 war Willebadessens Bürgermeister Hans Hermann Bluhm während einer Ratssitzung in der Stadthalle verabschiedet worden, danach war nur noch die Pizzeria im Erdgeschoss geöffnet. Das restliche Gebäude blieb zu - bis jetzt.