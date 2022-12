Telefonbetrüger setzt Willebadessener Seniorin unter Druck

Foto:

Enkeltrick, Schockanrufe, falsche Polizisten oder Nachrichten von angeblichen Angehörigen auf dem Handy: Auf vielen Wegen versuchen Betrüger, an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Die Polizei appelliert, grundsätzlich misstrauisch zu sein, wenn sich unbekannte Anrufer melden oder Nachrichten von unbekannten Nummern eingehen. Spätestens dann, wenn es um Geld und Wertsachen geht, sollte man den Dialog sofort abbrechen und die echte Polizei über den Notruf 110 verständigen. Der Appell richtet sich auch an Familienangehörige und Nachbarn: Sprechen Sie mit Bekannten und Verwandten über diese Betrugsmaschen. Wichtig: Die Polizei fragt niemals nach Bargeld oder Wertsachen oder nimmt sie in Verwahrung. Weitere Hinweise und ein kleines Warn-Video zum Teilen sind zu finden unter: https://hoexter.polizei.nrw/Whatsapp-Betrug