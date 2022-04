Traumgärten für Igel im Warburger Land gesucht

Gesucht werden Traumgärten für Igel. Gartenbesitzer, die bereit sind, aufgepäppelte Igel bei sich auszuwildern, können sich an Kirsten Strauch wenden. Sie betreibt in Willebadessen-Helmern ehrenamtlich eine private Wildvogelhilfe und pflegt auch Igel in Not.

