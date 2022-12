Unterstützung für den Willebad-Essen-Korb

Die letzte Lebensmittel-Ausgabe in diesem Jahr durch den Willebad-Essen-Korb hat in diesen Tagen im katholischen Pfarrheim Willebadessen stattgefunden. Der „Korb“ ist eine durch den AWO-Ortsverein Peckelsheim organisierte monatliche Tafel für Menschen mit geringem Einkommen aus dem gesamten Stadtgebiet Willebadessen.

„Die Menschen in der Stadt Willebadessen, die auf Hilfe angewiesen sind, sind in diesem Jahr mehr geworden“, sagt Paul Arens, Vorsitzender der AWO. Somit ist die AWO gezwungen ist, jeden Monat nicht nur Frische Artikel wie, Milchprodukte, Joghurt und Quark, auch Reis, Nudeln, Mehl und Zucker zusätzlich zu kaufen. Die Lebensmittelausgabe in Willebadessen betreut zurzeit 250 Personen. Hierzu gehören auch Geflüchtete mit zum Teil sechs oder acht Kindern.

„Wir merken, dass die Anzahl der Kunden beim Willebad-Essen-Korb ansteigt, aber die Lebensmittelspenden weniger werden. So freut es uns ganz besonders, dass die Firma SR-Massivbau aus Peckelsheim mit einer großzügigen Spende von 1000 Euro der AWO Peckelsheim hilft, Lebensmittel für die Essensausgabe in Willebadessen zu kaufen zu können. Herzlichen Dank für diese großartige Hilfe an Reinhard und Christoph Soethe.“

Das Foto zeigt (von links): Paul Arens, Reinhard Soethe, Christoph Soethe und Andrea Ressel. Foto: AWO

Eine weitere gute Idee wurde durch den SPD-Ortsverein Willebadessen umgesetzt: Es sollten zu Weihnachten die Ärmeren in der Bevölkerung etwas Besonderes bekommen. Auch in Anbetracht der steigenden Preise sollte es etwas nicht alltägliches sein. Guido und Anke Gell, Alexandra, Hanna, Vera und Mario Schmidt taten sich zusammen und sammelten einen ganzen Anhänger voll Äpfel. Mit Unterstützung der Mosterei Peters wurde daraus echter Willebadessener Apfelsaft gepresst. Maschinenstunden, Reinigung und Arbeitszeiten wurden durch Mostereiinhaber Dirk Peters gespendet.

300 Liter Apfelsaft für Bedürftige

Die Materialkosten wurden vom SPD-Stadtverband übernommen. Dadurch konnte der Stadtverband 100 Packungen mit insgesamt 300 Liter Apfelsaft an die AWO zur Übergabe an Bedürftige im Stadtverband zur Verfügung stellen und ein bisschen Freude in Form von leckeren und gesunden Vitaminen in der kalten Jahreszeit überbringen.