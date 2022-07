Im Rahmen der Feierlichkeiten zur 300-jährigen Kirchweihe ist im Kreuzgang der St-Vitus-Kirche in Willebadessen am Samstag 6. August, ein Barockessen geplant. Anmeldeschluss für interessierte Teilnehmer ist Sonntag, 31. Juli.

Lebenslust wurde gefeiert im Barock. Überschwänglichkeit und Luxus fanden sich in dieser Epoche sowohl in der Kunst und Architektur als auch im üppigen Essen, das ein Zeichen von Wohlstand und Status war. Dieses Lebensgefühl wollen Gemeindereferentin Friederike Plümpe und Alexandra Krelaus vom Kirchenvorstand bei dem von ihnen organisierten Barockessen im Kreuzgang der St.-Vitus-Pfarrkirche am 6. August ab 18 Uhr aufleben lassen.