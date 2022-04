Vierter Hilfstransport aus Willebadessen in die Ukraine

Willebadessen

In den vier Aufführungen ihres neuen Stücks „Ein Hof voller Narren“ von Winnie Abel in der Aula der Sekundarschule hat die Theater-AG „Vorhang Auf“ Peckelsheim in einer aufgestellten Spendenbox Geld für die Ukraine gesammelt. Sie unterstützt damit den vierten Hilfstransport in das Kriegsgebiet.