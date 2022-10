Wanderfreunde beten für den Frieden

Unter freiem Himmel ist die Ehrenmalfeier des Eggegebirgsvereins am Hirschstein in Willebadessen begangen worden. Dazu konnte die Vorsitzende der EGV-Abteilung Willebadessen, Sabine Warm, etwa 100 Wanderfreunde begrüßen.

Dort gedachten sie der gefallenen, vermissten und verstorbenen Vereinsmitglieder und darüber hinaus allen weiteren Kriegstoten der beiden Weltkriege. Aber auch die Toten der heutigen Zeit, die durch Krieg und Terror umgekommen sind, wurden hierbei einbezogen.

In seiner Gedenkrede ging Dr. Udo Stroop, Vorsitzender des EGV-Hauptvereins, auf die Gründung des Ehrenmals im Jahr 1926 ein. „Vor 96 Jahren wurde dieses Ehrenmal in seiner heutigen Form bis auf die Inschrift, die nach dem 2. Weltkrieg eingefügt wurde, eingeweiht. Ein Denkmal, das den Wanderer und den Betrachter, wie es der Name sagt, zum Denken anregt. Es soll uns auffordern zur Umkehr und Einsicht, dass Gewalt keine Lösung ist. Kriege sind Menschenwerke, keine Naturerscheinungen. Und das Mahnmal will uns mahnen, weil Kriege Menschenwerke sind, die Kriege zu verhindern“, machte er deutlich. Keine Ideologie, keine noch so geartete Weltanschauung könne oder dürfe ernsthaft verlangen, dass zu ihrer Verwirklichung Menschen ihr Leben einsetzen.

Er bat die Teilnehmer, die heutige Gedenkfeier zu nutzen, der Opfer nicht nur des Eggeraumes zu gedenken, sondern aller Völker, aller Opfer, die durch Krieg oder Gewalt, durch terroristische Anschläge, durch Vertreibung oder Hunger zu beklagen sind.

Waldhornklänge der Jagdhornbläser aus Scherfede und Liedervorträge des MGV St. Josef Willebadessen und rundeten den würdevollen Nachmittag ab.