Willebadessen

Ein Sachverständiger hatte den Schießstand gesperrt, an dem die Regenten der St.-Johannes- und der St.-Sebastian-Schützen in Willebadessen ermittelt werden. Die Schützen machten ihn wieder nutzbar. Übrig bleibt aber der Ärger über Bürokratie, welche die Freude am Ehrenamt nimmt.

Von Daniel Lüns