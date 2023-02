Nach knapp einem Jahrzehnt gemeinsamer Vorstandsarbeit war es für Gaby Beckmann, Karin Schröder und Monika Aufenanger am Freitag, 24. Februar, der letzte Auftritt in dieser Funktion: Auf der Bühne der Stadthalle Willebadessen fanden sie vor 400 anwesenden Landfrauen noch einmal deutliche Worte an ihre Mitstreiterinnen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert