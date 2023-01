MGV St. Josef und Pfarrer Bernd Götze treten in der St.-Vitus-Pfarrkirche auf

Willebadessen

Mit dem „Te Deum“ an der Orgel hat am Sonntagnachmittag das Neujahrskonzert des Männergesangvereins St. Josef in der St.-Vitus-Pfarrkirche begonnen.

Von Verena Schäfers-Michels