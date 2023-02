Die Haushaltslage der Stadt Willebadessen ist dramatisch, die Aussichten sind düster: Nur durch extremen Sparwillen schrammt die Kommune 2023 nur knapp an der Haushaltssicherung vorbei.

Bürgermeister Norbert Hofnagel und Kämmerin Kerstin Peine haben den Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 in den Rat eingebracht. Die Ertüchtigung des Feuerwehrgerätehauses in Peckelsheim steht bei den Investitionen auf der Agenda.

Das geht aus dem Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2023 hervor, den Bürgermeister Norbert Hofnagel und Kämmerin Kerstin Peine am Donnerstagabend (9. Februar) in den Stadtrat eingebracht haben. „Wir werden spätestens für 2024 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen müssen. Dies tun wir dann in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht des Kreises Höxter“, macht Norbert Hofnagel deutlich.