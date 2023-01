Karl-Heinz Glaremin ist tot. Der ehemalige Stadtdirektor und Bürgermeister der Stadt Willebadessen starb am 31. Dezember. Er wurde 80 Jahre alt.

Von 1999 bis 2004 ist Karl-Heinz Glaremin der erste hauptamtliche Bürgermeister in Willebadessen. Das Foto zeigt ihn 2004 an einem seiner letzten Arbeitstage als Stadtoberhaupt im Rathaus, kurz vor der Kommunalwahl.

Karl-Heinz Glaremin wurde am 16. Juni 1942 in Witten (Ennepe-Ruhr-Kreis) geboren. Schon von Kindesbeinen an ist er häufig im heutigen Kreis Höxter zu Besuch.