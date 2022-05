Justin Schiffmann gibt Adler-Ladenlokal in der Eggestadt auf

Willebadessen

Willebadessen verliert seine letzte Metzgerei. Das Ladengeschäft an der Alten Schulstraße öffnet am Samstag, 28. Mai, zum letzten Mal. Die Produktionsstätte im Gänsebruch und die Firma und Marke Adler an sich sollen erhalten bleiben.

Von Daniel Lüns