Willebadessener Grundschüler lernen Berufe kennen

Willebadessen

Mit dem Thema Traumberufe haben sich die Schüler der Klassen 2a und 2b der „Schule an den 7 Quellen“ in Willebadessen beschäftigt. Dazu kamen Vertreter diverser Berufe in die Grundschule. Die Schüler stellten den Fachleuten viele Fragen.

Bearbeitet von Daniel Lüns