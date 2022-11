Galasitzung schon Tage vorher ausverkauft – 450 Gäste in der Stadthalle

Willebadessen

Eine tiefe Stimme aus dem Off begrüßte am Samstagabend die 450 Gäste in der orange-schwarz dekorierten Willebadessener Stadthalle und versprach „das beste Programm“. Und dann ging es los: Nach zweijähriger Pause – bedingt durch Pandemie und Renovierung der Halle – lieferten die Willebadessener Karnevals-Freunde (WKF) ein vierstündiges, buntes Showprogramm ab.

Von Verena Schäfers-Michels