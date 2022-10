Willebadessener Karnevals-Freunde starten wieder durch

Gala-Sitzung zum Sessionsauftakt am 19. November in der Stadthalle

Willebadessen

Die Willebadessener Karnevals-Freunde freuen sich nach den Strapazen der vergangenen Jahre auf die neue Session. Sie haben beschlossen, mit der Gala-Sitzung am Samstag, 19. November, wieder Fahrt aufzunehmen. In diesem Sinne wurde auch das Sessions-Motto schnell gefunden: „Trotz aller Krisen nicht vergessen – Karneval in Willebadessen!“