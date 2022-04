Der stellvertretende Landesrotkreuzleiter Reiner Bluhm aus Willebadessen ist in Münster bei der Tagung des Landesausschusses der Rotkreuzgemeinschaften in Westfalen-Lippe ausgezeichnet und für die Wiederwahl in eine dritte Amtszeit nominiert worden.

DRK-Landesversammlung tagt am 12. November 2022 in Bünde

Bei der Tagung des Landesausschusses der Rotkreuzgemeinschaften in Münster ist Reiner Bluhm (links) aus Willebadessen ausgezeichnet und für die Wiederwahl in eine dritte Amtszeit als stellvertretender Landesrotkreuzleiter nominiert worden. Das Foto zeigt ihn mit (von links) dem Präsidenten des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe Dr. Fritz Baur, Thorsten Junker, Tanja Knopp und Dr. Uwe Devrient.

Reiner Bluhm wurde mit der Ehrennadel des DRK-Bundesverbandes und der Auszeichnungsspange des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe für 50-jährige Mitgliedschaft im Deutschen Roten Kreuz geehrt.

Darüber hinaus erfuhr Reiner Bluhm eine weitere Bestätigung seines aktiven Engagements: Der Landesausschuss, wichtigstes Entscheidungsgremium der Rotkreuzgemeinschaften in Westfalen-Lippe, nominierte ihn für die Wiederwahl in eine dritte Amtszeit als stellvertretender Landesrotkreuzleiter bei der DRK-Landesversammlung am 12. November 2022 in Bünde.

Reiner Bluhm ist auch Schatzmeister des Warburger DRK-Kreisverbandes. Er wurde 2020 als Vorsitzender des DRK-Ortsverbandes Peckelsheim wiedergewählt. Bluhm ist seit 2006 Rotkreuzleiter des Regierungsbezirks Detmold. Bei der Landesversammlung des Roten Kreuzes im Jahr 2016 in Herne war Bluhm erstmalig in das Amt des stellvertretenden Landesrotkreuzleiters gewählt worden.