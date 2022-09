Willebadessener Stockhof könnte Denkmal werden

Der Stockhof ist ein Gebäudekomplex zwischen Willebadessen, Helmern und Borlinghausen. Der Komplex ist ein für Ostwestfalen-Lippe zeittypisches Vorwerk aus dem späteren 19. Jahrhundert, erklärte Poschmann.

Bei dem Anwesen bestehe eine „Beziehung zum umgewandelten Klosterteil, welches mit Bruchstein und heimischen Materialien repräsentativ für die gehobene Baukunst erbaut wurde und sich im erhaltenswerten Zustand befindet“.

Sollte sich herausstellen, dass die Bausubstanz des Hofes und dessen Ausstattung als Zeugnis der damaligen Bewirtschaftungs- und Nutzungsweise einen schützenswerten Status aufweise, sei der Gebäudekomplex erhaltenswert und unter Schutz zu stellen. Dies müsse nun überprüft werden.

Ist der Stockhof zwischen Willebadessen, Helmern und Borlinghausen ein Denkmal? Die Stadtverwaltung lässt das gerade prüfen. Foto: Stadt Willebadessen

Anita Poschmann wies darauf hin, dass das Areal sich aber in einem Außenbereich befinde, in dem künftig Windkraftanlagen entstehen könnten. Wie berichtet hatte die Stadt Willebadessen jüngst diverse verwaltungsrechtliche Schritte getan, um die Ausweisung von neuen Flächen für die Windenergie zu ermöglichen. Davon könne der Stockhof betroffen sein.

Um den konkreten Denkmalwert einschätzen zu können und die historische Verbindung zum heutigen Schloss bzw. dem ehemaligem Kloster Willebadessen zu überprüfen, „sowie eine mögliche Raumwirksamkeit des Objektes zu ermitteln“, sagte Anita Poschmann, sei der Gebäudekomplex besichtigt worden.

Am Donnerstag sei dafür auch ein Vertreter des Westfälischen Amtes für Denkmalpflege vor Ort gewesen. Weitere Verfahrensschritte stehen derweil noch aus. Sollte eine Eintragungswürdigkeit als Baudenkmal bestehen, so könnte der Stockhof in die Denkmalliste der Stadt Willebadessen aufgenommen werden.