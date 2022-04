Auf einen „Hof voller Narren“ sind am Freitag- und Samstagabend die Besucher des gleichnamigen Dreiakters von Winnie Abel entführt worden. Mit dieser Komödie wartete die Theater-AG „Vorhang auf“ aus Willebadessen-Peckelsheim nach einjähriger Bühnen-Abstinenz in der Aula der Sekundarschule auf.

Komödie „Ein Hof voller Narren“ begeistert Publikum in der Aula der Sekundarschule

Ein "Hof voller Narren" auf der Theaterbühne in Willebadessen-Peckelsheim: Widerwillig küssen sich die frisch Angetrauten (Christian Haag und Tanja Rebmann, rechts). Schwiegermutter (Daniel Rebmann), Ruth (Anna Legge), Knecht Hannes (Jonas Kaufmann) und Schwester Esther (Mareike Dilli) beobachten das mit gemischten Gefühlen.

„Endlich sind wir mal wieder auf der Bühne“, freute sich Sabine Gröppel, Vorsitzende von „Vorhang auf“. „Wir haben geprobt, verschoben und wieder geprobt.“ Traditionell führt die Theater-AG ihr Stück Anfang Januar in winterlicher Atmosphäre auf. In diesem Jahr entschloss sich das Team aufgrund der hohen Pandemiezahlen jedoch, die Aufführungen drei Monate weiter in den April zu legen.