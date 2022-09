Für die drei Frauen und sechs Männer endet damit die Zeit ihrer Ausbildung und Berufseinführung, sie sind nun als hauptberufliche Angestellte der Kirche von Paderborn tätig und setzen sich ein in den Kirchengemeinden, Pastoralen Räumen und Einrichtungen des Erzbistums Paderborn.

MEHR ZUM THEMA Leonie Wulf ist neue Pastoralreferentin - Borlinghausenerin nimmt Dienst auf Willebadessenerin möchte Menschen im Glauben begleiten

Leonie Wulf aus der Gemeinde St. Maria, Hilfe der Christen, in Willebadessen-Borlinghausen wurde 1994 geboren. Sie absolvierte das Magisterstudium Theologie an der Theologischen Fakultät Paderborn. Als Pastoralassistentin war Leonie Wulf eingesetzt im Geistlichen Zentrum Franziskus der Franziskanerinnen Salzkotten und im Pastoralen Raum Lippstadt sowie in den LWL-Kliniken Lippstadt.

Als Pastoralreferentin ist Leonie Wulf weiterhin im Pastoralen Raum Lippstadt sowie in den LWL-Kliniken Lippstadt tätig.

Einzeln treten die Gemeinde- und Pastoralreferenten vor Weihbischof Matthias König, der sie zum seelsorglichen Dienst im Erzbistum Paderborn sendet, hier tauscht er mit Pastoralreferentin Leonie Wulf den Friedensgruß. Foto: Thomas Throenle / Erzbistum Paderborn

„Ich bin bereit!“

„Wir haben eine einmalige, unüberbietbare Botschaft von Gott empfangen, die in seinem eigenen Sohn, in Jesus Christus, ein menschliches Angesicht hat“, unterstrich Weihbischof Matthias König in seiner Predigt. „Diese Botschaft dürfen Sie mit ihren jeweiligen Fähigkeiten und Möglichkeiten, mit ihren Geistesgaben, den Charismen, bezeugen“, sagte er zu den neuen Gemeinde- und Pastoralreferenten. Weihbischof König rief die neuen Seelsorgerinnen und Seelsorger dazu auf, ihre Kreativität einzubringen. Die im Gottesdienst ausgesprochene Sendung verdeutliche: „Sie tun es nicht im eigenen Namen, sondern im Auftrag des Volkes Gottes, im Auftrag der Kirche, die Sie annimmt und zu den Menschen schickt“.

Sendung und Gebet

Weihbischof Matthias König befragte die drei Frauen und sechs Männer nach ihrer Bereitschaft zum Dienst in der Kirche: „Sind Sie bereit, aus dem Glauben heraus Ihr Leben zu gestalten, die Frohe Botschaft zu verkünden und Ihren Auftrag zu erfüllen in Zusammenarbeit mit dem Bischof und allen, die in der Kirche zum gemeinsamen Dienst berufen sind?“ Die Frauen und Männer antworteten jeweils mit „Ich bin bereit!“.

Stichwort: Pastoralreferent/Pastoralreferentin Foto: Pastoralreferentinnen und -referenten gestalten gemeinsam mit anderen pastoralen Mitarbeitenden die Seelsorge-Arbeit in den Pastoralen Räumen. Zu ihren Aufgaben gehört neben der Konzeptentwicklung, Bildungsarbeit und der Begleitung kirchlicher Entwicklungsprozesse die Herausforderung, den Glauben in einer pluralen Gesellschaft zu verkünden. Die Ausbildung zur Pastoralreferentin / zum Pastoralreferenten im Erzbistum Paderborn umfasst eine fünfjährige Studien- und eine anschließende zweijährige Berufseinführungsphase. Bereits während des Theologie-Studiums unterstützt das Erzbistum mit begleitenden Veranstaltungen. In der Berufseinführungsphase arbeiten die angehenden Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten als Pastoralassistentin und Pastoralassistent in einem Pastoralen Raum sowie in einem kategorialen Seelsorgebereich, zum Beispiel im Bereich der Klinik- oder Reha-Seelsorge, der JVA-Seelsorge oder im Bereich Schule/Hochschule. ...

In einem eigenen Ritus zeichnete Weihbischof Matthias König den neuen Seelsorgerinnen und Seelsorgern jeweils ein Kreuz auf die Stirn und sprach dabei „Im Zeichen Jesu Christi und im Vertrauen auf den Heiligen Geist sende ich Sie zum pastoralen Dienst in der Kirche von Paderborn“. Im Anschluss überreichte er mit den Worten „Empfange das Buch der Frohen Botschaft, aus deren Kraft jede Sendung lebt“ jeder und jedem die Heilige Schrift. Abschließend reichten sich der Weihbischof und die einzelnen neuen Seelsorgerinnen und Seelsorger die Hand und tauschten den Friedensgruß. Im Segensgebet bat Weihbischof König für die neuen Gemeinde- und Pastoralreferenten: „Lebendiger Gott, lass sie im Glauben und in der Liebe verbunden bleiben mit dir und untereinander, damit sie selbst zu einem Segen werden für die Kirche von Paderborn und für alle Menschen, die ihnen anvertraut sind“.

Motivation für den Dienst in der Kirche

In einem eigenen Beitrag stellen sich die neun neuen Gemeindereferentinnen und -referenten sowie Pastoralreferentinnen und -referenten auf der Homepage des Erzbistums Paderborn vor und geben Einblick in ihre Motivation für ihren Dienst in der Kirche: https://www.erzbistum-paderborn.de/news/der-botschaft-jesu-mein-gesicht-geben/