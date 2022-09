Weihbischof Matthias König wird in einer gemeinsamen Sendungsfeier am 24. September im Paderborner Dom die Beauftragung der drei Frauen und sechs Männer zum Dienst in der Kirche aussprechen. Neben Leonie Wulf werden Sören Becker aus Sundern-Langscheid, Kevin Hilgert (Lünen), Julia Kettler (Ense), Sebastian Kettler (Wilthen in Sachsen), Jan-Niklas Kleinschmidt (Lippstadt), Dr. Daniel Rumel (Delbrück-Anreppen), Daniel Scharf (Soest) sowie Theresa Wagner (Meschede-Eversberg) im Erzbistum Paderborn als Gemeindereferent oder Pastoralreferent unterschiedliche Aufgaben übernehmen und der Botschaft Jesu ihr Gesicht geben.

„Als Pastoralreferentin möchte ich Kirche vor Ort mitgestalten und gemeinsam mit anderen Menschen der Frage nachgehen, wie Christsein heute gelebt werden kann“, sagt Leonie Wulf aus der Gemeinde St. Maria, Hilfe der Christen, in Borlinghausen bei Willebadessen.

Ausbildung zum Pastoralreferenten Foto: Pastoralreferentinnen und -referenten gestalten gemeinsam mit anderen pastoralen Mitarbeitenden die Seelsorge-Arbeit in den Pastoralen Räumen des Erzbistums Paderborn. Zu ihren Aufgaben gehört neben der Konzeptentwicklung, Bildungsarbeit und der Begleitung kirchlicher Entwicklungsprozesse die Herausforderung, den Glauben in einer pluralen Gesellschaft zu verkünden. Die Ausbildung zur Pastoralreferentin/zum Pastoralreferenten im Erzbistum Paderborn umfasst eine fünfjährige Studien- und eine anschließende zweijährige Berufseinführungsphase. Bereits während des Theologie-Studiums unterstützt das Erzbistum mit begleitenden Veranstaltungen. In der Berufseinführungsphase arbeiten die angehenden Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten als Pastoralassistentin und Pastoralassistent in einem Pastoralen Raum sowie in einem kategorialen Seelsorgebereich, zum Beispiel im Bereich der Klinik- oder Reha-Seelsorge, der JVA-Seelsorge oder im Bereich Schule/Hochschule. ...

Sie wurde 1994 geboren und absolvierte das Magisterstudium Theologie an der Theologischen Fakultät Paderborn. Leonie Wulf war als Messdienerin, Lektorin sowie als Organistin in der Kirche engagiert. Ihr ist wichtig, „mich immer wieder in meinem Glauben und meiner Gottesbeziehung zu verorten“. Leonie Wulf erklärt, dass Glaube viel mit Wandlung zu tun habe, weshalb sie ermutigen möchte, „sich vertrauensvoll auf Veränderungen einzulassen“.

Auf Veränderungen einlassen

Als Pastoralassistentin war Leonie Wulf eingesetzt im Geistlichen Zentrum Franziskus der Franziskanerinnen Salzkotten und im Pastoralen Raum Lippstadt sowie in den LWL-Kliniken Lippstadt. Als Pastoralreferentin wird Leonie Wulf zukünftig im Pastoralen Raum Lippstadt sowie in den LWL-Kliniken Lippstadt wirken.